Estetik operasyondan sonra burun şekli neden beğenilmez?

BURUN ŞEKLİ NEDEN BEĞENİLMEZ?

BURUN ESTETİĞİ SONRASI BURUN UCU DÜŞMESİ

BURUN UCUNUN BÜYÜK YA DA KÜÇÜK OLMASI

Burun estetiği sürecini planlarken nelere dikkat edilmeli?

'HAYALİNİZDEKİ ŞEKLİ DOKTORUNUZA ANLATIN'

Senim Tanay

Estetik ameliyatların genel amacı, kişilerin vücutları ile uyumlu olmayan bölgelerini uyumlu ve doğal görünümde olmasını sağlamaktır. Burun ameliyatlarının amacı ise hem yüzün altın oranına uygun bir burun yapmak hem de kişilerin sahip oldukları nefes alma problemlerini çözmektir."Diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyat da kendi içerisinde riskler ve komplikasyonlar içerir. Yeni burun estetiği teknikleri ile bu riskler minimum seviyeye çekilmiş olsa da birçok hasta ameliyat öncesinde bunları merak eder. Burun estetiği sayesinde burun büyütülüp küçültülür, burun ucu kaldırılabilir, burun kemeri alınabilir ve burun deliklerinin ebatları değiştirilebilir" dedi.Eskiden burun estetiğinde hokka burun olarak adlandırılan burun şekli moda iken şimdi yüz ebatlarına uygun doğal görünümlü burunlar moda. Peki burun şeklinin beğenilmemesi şikayetlerinin sebebi nedir? Op. Dr. Mustafa Ali Yanık anlattı.Op.Dr. Mustafa Ali Yanık ameliyat sonrasında hastaların bazıları yeni görünüşlerine alışamamakta ya da hayal kırıklığına uğrayabileceğini bunun temel sebebinin ise aslında ameliyat öncesi süreçte hasta ve doktor ilişkisinin yeterince kurulamadığından kaynaklandığını görmekte olduğunu belirtiyor. Eğer hasta ameliyat sonrası beklentisini tam olarak anlatmazsa ya da somut hale getirmezse ameliyat sonrasında istediği görünüme ulaşamayabilir.Op. Dr. Mustafa Ali Yanık operasyon öncesi mutlaka her hastaya ameliyat sonrası şeklin gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle cerrahınıza ne istediğinizi tam olarak anlatmalı ve göstermelisiniz. Burun şeklinin beğenilmemesi şikayetleri arasında yer alan diğer durumlar ise şöyle:• İstenilen çok veya az kalkık burun şikayeti• Cerrahi işlemler esnasında istenilen değişikliğin tam sağlanamaması• Burun ameliyatı sonrası burun ucu düşüklüğü şikayeti• Burun kanatlarının çok büyük ya da küçük olması şikayeti• Burun tabanının sarkık olması şikayeti• Burnun istenilenden daha kavisli olması şikayetiOp.Dr. Mustafa Ali Yanık bazı hastaların şikayetlerinin herhangi bir cerrahi operasyon gerektirmeden düzeltilebilirken bazıları için revizyon ameliyatları gerekebileceğini vurguladı. Genellikle burun ortasında çökme, burun ucu düşmesi ve kıkırdak eğilmesi gibi durumlarda yeniden cerrahi işlem uygulanıyor.Burun estetiği sonrasında estetikli bölgede yeni dokuların oluşması gerekiyor. Yeni dokuların oluşum sürecinde hastaların hassas davranmaları çok önemlidir. Burun ucu düşmesi nedenleri arasında yer alan ameliyat sonrası burun travmaları burun şeklinin beğenilmemesi şikayetleri arasında yer alır. Ancak kapılan enfeksiyon, alınan darbeler ve doku oluşumunu olumsuz etkileyen hastalıkların tamamı iyileştirmeyi geciktirir ve bu da burun ucu düşmesine neden olur.Estetik operasyon esnasında gereksiz kıkırdak çıkarılması da en sık görülen burun ucu düşmesi problemleri arasında yer alır. Burun kıkırdağını bir binanın kolonlarına benzetebiliriz. Nasıl ki kolonlar yeteri kadar büyük olmadığında binayı desteklemiyor ve bina kolay yıkılıyorsa, burun kıkırdağı da yeteri kadar büyük olmadığında burunda çökmeler, düşmeler meydana geliyor. Burun estetiğinde artık yeni teknikler ile burun ucu destekleniyor ve ameliyat sonrası düşmeler yaşanmıyor. Birçok hastanın en çok yanıldığı konu ise burun ucu ödemleri oluyor. Ancak rinoplasti sonrası burun ucu ödemleri burun ucu düşmesi ile karıştırılmamalıdır. Ödemler ameliyat sonrası beklenen komplikasyonlar arasında yer alıyor.Op. Dr. Mustafa Ali Yanık burun şeklinin beğenilmemesi şikayetleri arasında en sık karşılaşılan durumlardan birinin de burun deliklerinin istenilen büyüklükte olmaması olduğunu belirtti. Bu durumun yaşanmasının en temel nedeni ise yine ameliyat öncesi hasta ve doktor arasında ki iletişimin net olmaması. Hastalar aklında bulunan burun şeklini ve burunlarında yaşadıkları problemleri net olarak doktora anlatmalı. Doktorlar da hastaların hayallerinde oluşturdukları resmi ne kadar gerçekleştirebileceklerini net olarak aktarmalı. Burun deliği büyük ya da küçük oldu ise revizyon ameliyatı ile bu durum giderilebilir.Op. Dr. Mustafa Ali Yanık burun estetiği ameliyatı sonrası burnun tam olarak şeklini alabilmesi için 6 ay beklenmesinin önemli olduğunu, bu süre sona erdikten sonra eğer ki hastalar burun şeklini beğenmezlerse revizyon yani düzeltme işlemleri yapılabileceğini dile getirdi."Burun ucunda yapılan estetik operasyonlar sonucunda da orada yeni bir doku oluşumu olduğunu unutmamanız gerekiyor" diyen Op. Dr. Mustafa Ali Yanık "Ayda 1 doktor kontrolüne giderek burnunuzun iyileşmesi durumu hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Burun şekliniz tam olarak oturduktan sonra eğer ki burun şeklinizi beğenmiyorsanız bu durum ufak rötuşlar ile giderilebilmektedir. Yalnız burun şeklinizin istediğiniz gibi olabilmesi için yukarıda da belirtildiği gibi mutlaka hayalinizdeki şekli doktora tam olarak anlatmanız gereklidir" diye konuştu.