ETA örgütü kendini feshetti

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı “Bask Yurdu ve Özgürlük” (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu

ETA örgütü kendini feshetti
İspanya merkezli internet gazetesi El Diario, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın mektup yazarak kendini feshettiğini duyurdu.

Örgütün 16 Nisan tarihli mektubuna yer veren gazete, ETA'nın tamamen dağıldığını belirtti. 

2011'de ateşkes ilan ettikten sonra geçen sene silahlarını teslim eden ETA'nın bu açıklamayı bu hafta yapması bekleniyordu.

50 yıldır İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı örgüt, terör eylemleri de düzenleyerek yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Milliyet


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