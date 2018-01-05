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Etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz

Artık baskı işlemleriniz için bir matbaa operasyonuna ya da ön baskı işlemine ihtiyacınız yok. Epson ColorWorks C7500 ile etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz

Etiketlerinizi istediğiniz gibi, hızlıca basabilirsiniz
Epson ColorWorks C7500, kendi bünyenizde oluşturabileceğiniz etiketlemelerinizde kullanabileceğiniz bir model. Bu modelle butik etiket uygulamalarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Saniyede 30cm baskı hızına sahip olan bu cihazla, binlerce etiketi istediğiniz tipte basabilirsiniz.

Çok hızlı ve yüksek çözünürlüğe sahip olan cihazı ister içindeki rulo ile isterseniz de dışarıdan ekleyeceğiniz rulo ile besleyebilirsiniz. Ve tabii ki çıkışta etiketlerinizi sardırma imkanınız da var.
C7500 ile tüm sektörlere çeşitli konularda çözümler sunuluyor. Cam şişelerden karton kutulara, plastik ambalajlardan kağıt zarflara kadar birçok ambalaj için etiket çözümünüz var.

Böylelikle matbaa operasyonu ve ön baskı işlemine gerek kalmadan işlemlerinizi hızlıca halledebiliyorsunuz.
 

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