Etiler'de zabıtalar arasında kaldırım gerginliği



OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'ta zabıta gerginliği... Hazinedar: Buradan ölümü kazırsınız

İdil Janet Demiray

İBB’nin sorumluluk alanında kalan Nispetiye Caddesi’nde Beşiktaş Belediyesi’ne ait ekiplerin gece çalışmaya başlaması üzerine, İBB Zabıta ekipleri olay yerine geldi.İBB ve ilçe belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Kurum yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından, kaldırım çalışması yapan iş makinesinin çalışmasına son vermesi üzerine gerginlik sona erdi.