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Etiler'de zabıtalar arasında kaldırım gerginliği

Beşiktaş’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyesi zabıtaları arasında, kaldırım çalışmasındaki anlaşmazlık dolayısıyla gerginlik yaşandı

26 Aralık 2017, Salı 00:47
Etiler'de zabıtalar arasında kaldırım gerginliği
İBB’nin sorumluluk alanında kalan Nispetiye Caddesi’nde Beşiktaş Belediyesi’ne ait ekiplerin gece çalışmaya başlaması üzerine, İBB Zabıta ekipleri olay yerine geldi.


OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ


İBB ve ilçe belediyesi zabıtaları arasında gerginlik yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kurum yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından, kaldırım çalışması yapan iş makinesinin çalışmasına son vermesi üzerine gerginlik sona erdi.

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