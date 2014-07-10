Etkileyici genişlik

Kuşkusuz model yenilenme operasyonuyla daha çekici bir yapıya kavuştu. Önceki nesildeki dikdörtgene benzer far yapısı sabit kaldı. Ancak farların kenarları solungaç şeklinde gündüz LED farlarıyla desteklendi. Kaput üzerinde yer alan logo markanın yeni amblemi ile değiştirilerek ızgaradan ayrı tutulmuş. Bu bölümü şık göstermek içinse ızgara krom detaylarla desteklenmiş. Kaput üzerindeki keskin hatlar önceki nesilden yadigar kalırken benzer hatlara yan bölümde de rastlamak mümkün. 17 inç büyüklüğündeki çok kollu jantlar şık bir algı oluştururken bu jantı beğenmezseniz model size yedi adet daha farklı seçenek sunuyor. Tavan çizgisi arkaya doğru paralel olarak uzatılmış. Geniş camlarla birleşen bu ayrıntı iç mekandaki atmosfer ve baş mesafesi konusunda olumlu haberler veriyor. Arka bölümde stop grubunda tasarım anlamında değişimler göze çarpıyor. Önceki nesilde yer alan bagaj kapağının üzerindeki çizgi kaldırılmış ve aşağıda olan plakalık bu bölgeye taşınmış. LED destekli stop grup ise burada göze çarpan diğer değişiklikler arasında. Modelin boyutlarına baktığımızda Skoda Superb, 4833 mm uzunluğa, 1817 mm genişliğe, 1462 mm yüksekliğe ve 2761 mm aks mesafesine sahip. B ölçüler ile en dişli rakibi Volkwagen Passat’dan 64 mm daha uzun 3 mm daha dar, 10 mm daha alçak ve 51 mm daha uzun aks mesafesine sahip.

Model içeride çift renkli ön konsola yer vermiş. Açık renkli konsol detayları, kapı içleri ve koltuklar ferah bir kokpit konusunda modeli desteklemiş. Dört kollu direksiyon krom detaylarla şık kılınmış. Gösterge paneli ise Skoda modellerinden tanıdık. Orta konsoldaki dokunmatik ekranlı müzik sistemini Volkswagen modellerinden hatırlıyoruz. Sistemin ses performansı başarılı. İstenildiğinde bu ekrandan otomobiliniz hakkında birçok bilgiyi alabiliyorsunuz. Müzik sisteminin altında klima kumandaları yer alıyor. Sistemin kullanılması basit ve performansı da başarılı. Eşya gözü konusunda model vites önünde, koltuk arasında ve kapı kenarlarında yeteri kadar alan sunmuş. İdeal sürüş pozisyonuna erişimde sıkıntısız. Otomatik ayarlanan koltuklar ile bu işlevi kolayca yerine getirebiliyorsunuz. Ayrıca hafızalı koltuk sayesinde kendinize özgün oturma pozisyonunuzu kaydedip ileride bir tuş yardımı ile aynı pozisyona rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Vites kolunun kenarlarında fonksiyonel tuşlara yer verilmiş. Bunlar ESP, lastik hava basınç kontrol, start stop, park yardım ve otomatik park sistemi tuşu olarak sıralanmış. Önde ve arkada sunulan alan başarılı. Hatta arkada sunulan diz mesafesinin etkileyici olduğunu belirtmeliyiz. Model 603 litre bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Bu değer ile rakibi Volkswagen Passat ile aynı hacmi sunuyor.

Skoda Superb’de Volkswagen modellerinden hatırladığımız 1.6 litre dizel üniteye yer verilmiş. 7 ileri DSG şanzıman ile desteklenen Skoda Superb, 4400 d/d’de 105 Bg, 1500 ila 2500 d/d’de arasında 250 Nm tork değeri üretiyor. 1519 Kg ağırlığındaki model 12.3 saniyede 0-100 Km/s hızlanmasını tamamlarken maksimum 193 Km/s hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre karma yakıt tüketim değeri ise 4.7 litre olarak belirlenmiş. 1.6 litre dizel motor alt devirlerde ki güç beklentilerinize olumlu cevaplar veriyor. Ancak beklenti yüksek olmamalı. Önceki nesle göre 0.2 sn gelişen 0-100 Km/s hızlanma değerinin yanı sıra yakıt tüketim değerinde de 0.3 litre gelişme kaydedilmiş. Ekonomi konusundaki başarısını motor sakin kullanımlarda elde ettiğimiz 5.5 litre ile bize gösterdi. Performanslı kullanımlarda ise 7.2 litrelik değerler elde ettik.

Modelde yer alan süspansiyonlar konfor konusunda en büyük destekçiniz. Ayrıca yan destekli ve orta sertlikteki koltuklar konfor konusunda başarılı. Model rüzgar ve yol sesini kabin içine yansıtmazken, sadece üst devirlerde kabin biraz motor sesi alıyor. Arka koltukta oturan yolcular ısıtmalı koltuklardan yararlanıp, B sütununa yerleştirilmiş olan havalandırma kanalları yardımıyla sıkıntısız yolculuklar yapabiliyorlar. Konfor odaklı süspansiyonlar virajlarda kendini ele veriyor. Limitleri zorlanan model önden kaymalar yaşatırken ESP sistemi bu konuda en büyük yardımcınız.

Skoda Superb, 2009 yılında girdiği EuroNcap çarpışma testinden 5 yıldız ile ayrıldı.