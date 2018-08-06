Etkileyici kirpikler için...

Göz makyajının olmazsa olmazı maskaralar yaz döneminde en az güneş koruyucuları kadar önem taşıyor. Nemli ve sıcak havada makyajının tazeliğini korumak isteyenler ya da plajda makyaja ara vermeyenlerin tercihi ise suya dayanıklı maskaralar oluyor.

Su geçirmez özelliğinin yanı sıra kirpiklerin hacimli ve göz alıcı olmasını sağlayan essence Get Big Lashes maskara, yaz makyajınızın tamamlayıcısı olacak. Sporda, denizde, hüzünlü romantik filmler izlerken hatta sevinç gözyaşları dökerken makyajınız tazeliğini koruyacak.