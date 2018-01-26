Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı



ETO'O DA KATILDI



HAKAN ÖZMERT İLK ANTENMANINA ÇIKTI

Haber Merkezi

Antalyaspor,'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.'nde teknik direktörgözetimindeki antrenmana, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o da katıldı.Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık 2017'de İstanbul'da oynananmaçında sakatlandığı için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Eto'o, 40 gün sonra Antalyasporlu oyuncularla idman yaptı.Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusude yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.Akdeniz ekibinin, yarınki son çalışmasının ardından öğleden sonra uçakla İzmir'e gideceği, oradan da kara yoluyla Akhisar'a geçeceği bildirildi.