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Eto'o'nun Konyaspor'a transferinde pürüz çıktı

Samuel Eto'o'da son dakika gelişmesi... Devre arasında Karabükspor'dan Yatabare'yi transfer eden ancak golcü futbolcuyu sakatlığa kurban veren Atiker Konyaspor, Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Kamerunlu golcü ile Konyaspor anlaşamadı.

Eto'o'nun Konyaspor'a transferinde pürüz çıktı
Atiker Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile 2,5 yıllığına prensipte anlaşttı. Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtilmişti.

Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ve Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılacak olan Samuel Eto'o'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyordu.

Samuel Eto'o ile 5 milyon Euro'ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtilmişti. Ancak Konyaspor ile Eto'o'nun anlaşamadığı ortaya çıktı.
 

ANTALYASPOR'DAN ETO'O AÇIKLAMASI


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamadığını açıkladı.

Kamerunlu oyuncunun transfer durumunun netleşmediğini bildiren Arıcı, futbolcuyla ilgili kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını vurguladı.

Cumhur Arıcı, ara transfer döneminin 31 Ocak'ta sona ereceğini anımsatarak, "3 gün içinde Eto'o'nun durumu da netleşmiş olacak. Eto'o, muhtemelen Antalya'da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto'o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak." diye konuştu.
 

KONYASPOR ETO'O İLE ANLAŞAMADI


Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o ile görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Baydar yaptığı açıklamada; 'Samuel Eto'o'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık' ifadesini kullandı.


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