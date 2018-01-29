Eto'o'nun Konyaspor'a transferinde pürüz çıktı

ANTALYASPOR'DAN ETO'O AÇIKLAMASI

KONYASPOR ETO'O İLE ANLAŞAMADI

Erdinç Şahin

golcüile 2,5 yıllığına prensipte anlaşttı. Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardındansözleşmeyi imzalayacağı belirtilmişti.renklerine bağlayan'dan ayrılacak olan Samuel Eto'o'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyordu.Samuel Eto'o ile 5 milyon Euro'ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtilmişti. Ancak Konyaspor ile Eto'o'nun anlaşamadığı ortaya çıktı.Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayamadığını açıkladı.Kamerunlu oyuncunun transfer durumunun netleşmediğini bildiren Arıcı, futbolcuyla ilgili kendilerine gelen resmi bir teklifin olmadığını vurguladı.Cumhur Arıcı, ara transfer döneminin 31 Ocak'ta sona ereceğini anımsatarak, "3 gün içinde Eto'o'nun durumu da netleşmiş olacak. Eto'o, muhtemelen Antalya'da kalacak. İnşallah da kalır. Biz, başından beri kalmasını arzuluyorduk. O da kalmak istediğini söylüyordu. İnşallah Eto'o, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak." diye konuştu.Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto'o ile görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Baydar yaptığı açıklamada; 'Samuel Eto'o'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık' ifadesini kullandı.