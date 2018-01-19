EURO 2024'ün logo ve sloganı açıklandı

İŞTE EURO 2024 LOGO VE SLOGANIMIZ: "BİRLİKTE PAYLAŞALIM"

BAKAN BAK: "İNANIYORUZ VE BAŞARACAĞIZ"

Erdinç Şahin

Türkiye’nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğülogo ve sloganı tanıtım toplantısı bugün’nde düzenleniyor...TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda saat 10.00’da başlayan tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı...Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birisi olan ve ülkemiz için büyük tanıtım fırsatı olan UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylık sürecinin anlatılacağı, logosunun ilk kez tanıtılacağı ve sloganın ilan edileceği tanıtım töreniyle ilgili tüm detayları..." Heyecanlandım, gözlerim doldu. O yüzden hata yaparsam kusura bakmayın. Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve milletimizin desteğiyleülkemize hediye etmek istiyoruz. Herkese hoşgeldiniz demek istiyor. Türkiye'nin Avrupa'daki gücüne güç katacak olan Euro2024 için logo ve slogan tanıtımına hepniz hoşgeldiniz. Bugün 2024 yolculuğumuzda önemşli bir günü yaşıyoruz. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız desteğiyle Euro 2024'e adaylığımızı açıklıyoruz. Bize bu yoldaki destekleri için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. UEFA'ya bütün garantileri veren hükümetimize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin heryerinde mükemmel statlar yaptık. En büyük desteğimiz halkımızdır. İnşallah Eylül'deki seçimde başarılı olacağız. Futbol tutkumuz ve genç nufüsümuzla Avrupa'yı en iyi şekilde ağırlayacağız. Türk ve Avrupalı gençlere futbolu sevdirmek en büyük amacımızdır. Euro2024 için kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bunu bize en son Ampute Milli Takımımız gösterdi. O gün stadı dolduran 42 bin kişi bize birlik beraberliği gösterdi. Biz de elçimiz olaram Barış Telli'yi seçtik. Bu nedenle logomuzda futbol aşkımızı anlatan kalp ve top. Euro2024'ü temsil eden 24 sayısı yer alıyor."27 Nisan tarihine kadar dosyayı hazırlamak için elimizden gelen desteği yapacağız. Bütün hazırlıklarda adım adım Futbol Federasyonu'na destek veriyoruz. Heyecanlıyız ve gururluyuz. Yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen biri. O da bunu çok istiyor. İnanıyoruz ve başaracağız.Yürekten inanıyoruz, kazanacağız ve başaracağız. Bu ülkeye böyle güzel bir organizasyon yakışır.