Euro rekor kırdı, dolar yükselişte (Dolar ne kadar?)

Döviz piyasası geçen hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, tarihi rekoru 4,3744 seviyesine taşıdıktan sonra 4.30 civarında haftayı tamamladı. Euronun satış fiyatı ise haftayı 5,14 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi ise 92,44 oldu.

DOLAR YÜKSELİŞTE, EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Dövizde yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı 4.30 seviyesinde kapatan kur bu sabah ilk işlemlerde 4.35'ten el değiştiriyor. Euro/TL ise 5.2040 seviyesini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, TL varlıklar üzerindeki kırılganlığın sürdüğünü vurguluyor. Bu hafta Almanya’da büyüme ve yurt içinde cari işlemler açığı başta olmak üzere veri gündemi ile Merkez Bankası beklenti anketi ve Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.