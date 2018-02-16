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Euro yine rekor kırdı!

Euro Bölgesi'nde ekonomi ve sanayi üretiminde beklenenden yüksek gelen büyüme verileri üzerine tırmanışa geçen euro 4.7350 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı

16 Şubat 2018, Cuma 10:06
Euro yine rekor kırdı!
Almanya’da açıklanan 4.çeyrek öncü büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü büyüme rapora göre, Euro Bölgesi ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.7 büyüdü. Euro Bölgesi’nde ayrıca, Aralık ayı Sanayi Üretimi verisi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 5.2 yükseldi.
 

EURO REKOR KIRDI


Euro Bölgesi verileriyle yükselen euro, 1.22 dolar düzeyinden 1.2554 dolara kadar yükselince, yeni günün ilk işlemlerinde 4.7350 lira ile yeni rekor düzeye çıktı. Euro daha sonra 4.72 - 4.73 lira bandına dönerken, küresel piyasalarda zayıflayan dolar 3.76 - 3.77 lira aralığında işlem gördü.

Dolardaki duraksamanın da etkisiyle dün hızlı yükselen Borsa İstanbul Endeksi, günü yüzde 2.44 artışla 116 bin 226 puandan kapattı.


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