EuroCup'ta Türk derbisi: Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka

GALATASARAY GERİ DÖNÜŞLE YÜKSELDİ

DAÇKA GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Erdinç Şahin

bir Türk derbisine sahne olacak. E Grubu'nda yer alan iki Türk takımıyarın saat 20.15'te'nda karşı karşıya gelecek. Ligde sıkıntılı günler geçiren sarı-kırmızılılar, kendine Avrupa'da teselli arıyor. Daçka ise lider bitirdiği ilk turun avantajını kullanarak deplasmanda galip gelmek istiyor.Top 16 Turu E Grubu'ndadışındanileyer alıyor.EuroCup'ta ilk turda B Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4'te 0 ile başladığı organizasyonda muhteşem bir geri dönüş yaparak geriye kalan 6 maçta 5 galibiyet aldı ve grubunu ikinci bitirerek bir üst tura yükseldi. Galatasaray Odeabank, aynı başarıyı ligde ise gösteremiyor. Aslan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak kendine 10. sırada yer buldu.Darüşşafaka Basketbol da A Grubu'nu lider bitirerek bir üst tura yükseldi. Daçka, 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak rahat bir grup aşaması geçirdi. Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin de 19 sayı ortalaması yakaladığı ilk aşamanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Darüşşafaka Basketbol, ligde çıktığı 13 mücadelede ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.