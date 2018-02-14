Eurodan tarihi rekor! (Dolar ve euro ne kadar?)



EURO'DA TARİHİ REKOR

Adem Özdoğan

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından temkinli seyreden piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL 4.7256 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, saat 09.29 itibarıyla 4.7103 seviyesinde hareket ediyordu. Dolar/TL aynı dakikalarda 3.8046 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2376 seviyesinde bulunuyordu.