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Eurodan tarihi rekor! (Dolar ve euro ne kadar?)

Dolar kuru yatay seyrederken; euro kuru 4.7256 TL'yi görerek tarihi rekor kırdı. Piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı

Eurodan tarihi rekor! (Dolar ve euro ne kadar?)
ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından temkinli seyreden piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.


EURO'DA TARİHİ REKOR


Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL 4.7256 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, saat 09.29 itibarıyla 4.7103 seviyesinde hareket ediyordu. Dolar/TL aynı dakikalarda 3.8046 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.2376 seviyesinde bulunuyordu.


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