Euroleague'de haftanın MVP'si Wanamaker

Erdinç Şahin

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,un deplasmanda'i 89-84 yendiği maçta 31 verimlilik puanı üreten, kariyerinde üçüncü kezunvanının sahibi oldu.Karşılaşmayı 18 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla tamamlayan, iki sayılık atışlarda 7'de 3, üç sayılık atışlarda 4'te 2, serbest atışlarda ise 6'da 6 ile oynadı.mücadeleyi 36 verimlilik puanıyla bitirmesine rağmen takımı mağlup olduğu gerekçesiyle MVP unvanını elde edemedi. Douglas, sarı-lacivertliler önünde karşılaşmayı 29 sayı, 3 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.