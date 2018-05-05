EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?

Akın Güler

THY EuroLeague'e damgasını vuran temsizlcimiz Fenerbahçe, Baskonia'yı eleyerek final-four'a kalmaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekibin yarı finaldaki rakibi ise Zalgiris Kaunas... Son şampiyon bir kez daha finale kalmak isterken taraflı tarafsız tüm basketbolseverler ise dörlü finallerin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar.Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak.Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.Bu sezon takımın THY EuroLeague'deki başarısında önemli bir pay sahibi olan Edgaras Ulanovas, BC Lietkabelis'e karşı oynanan mücadelede bacağından sakatlanarak oyundan çıktı. Ulanovas'ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.