Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?

Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe, bir kez daha final-four'a kalmaya hak kazandı. Temsizcimi Fenerbahçe'nin rakibi ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas olacak. Fakat, sarı-lacivertli ekibin taraftarları Euroleague Final Four yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. İşte detaylar...
 

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?
THY EuroLeague'e damgasını vuran temsizlcimiz Fenerbahçe, Baskonia'yı eleyerek final-four'a kalmaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekibin yarı finaldaki rakibi ise Zalgiris Kaunas... Son şampiyon bir kez daha finale kalmak isterken taraflı tarafsız tüm basketbolseverler ise dörlü finallerin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar.

EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN?

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

Zalgiris Kaunas'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Bu sezon takımın THY EuroLeague'deki başarısında önemli bir pay sahibi olan Edgaras Ulanovas, BC Lietkabelis'e karşı oynanan mücadelede bacağından sakatlanarak oyundan çıktı. Ulanovas'ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?
Fatih Terim'in zor kararı...

Fatih Terim'in zor kararı...
Roberto Soldado: Finali hak ettik

Roberto Soldado: Finali hak ettik
Nabil Dirar takıma katıldı

Nabil Dirar takıma katıldı
Manchester United, Talisca için ısrarcı

Manchester United, Talisca için ısrarcı
Fernandao hava yolları

Fernandao hava yolları
Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Koscielny, Dünya Kupası’nda yok
Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!

Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!
Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
Şenol Güneş rotayı çizdi

Şenol Güneş rotayı çizdi