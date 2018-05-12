Dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından olan Eurovision'un 2018 etabı bu yıl geçen yılın şampiyonu Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlendi.

Pek çok favorinin şarkı ve sanatçının bulunduğu yarışmada kimin kazandığını merak eden vatandaşlar, Eurovision 2018'de kim şampiyon oldu? sorusuna yanıt arıyor.

İşte, Eurovision 2018'in kazananı.









İŞTE EUROVISION 2018 BİRİNCİSİ

Bu yıl altmış üçüncüsü düzenlenen Eurovision 2018'in kazananı Toy (Oyuncak) şarkısıyla İsrail adına katılan Netta Barzilai oldu.













FİNALE KALAN ÜLKELER

2012’de son kez Can Bonomo ile katıldığımız ve o tarihten bu yana katılım sağlamadığımız organizasyon bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 26 ülkenin temsilcisini ağırladı.

Dev organizasyonda finale kalan ülkeler şunlardı:

Almanya “You Let Me Walk Alone” – Michael Schulte

Arnavutluk “Mall” – Eugent Bushpepa

Avusturya “Nobody But You” – Cesár Sampson

Avustralya “We Got Love” – Jessica Mauboy

Birleşik Krallık “Storm” – SuRie

Bulgaristan “Bones” – Equinox

Çek Cumhuriyeti “Lie To Me” – Mikolas Josef

Danimarka “Higher Ground” – Rasmussen

Estonya “La Forza” – Elina Nechayeva

Fransa “Mercy” – Madame Monsieur

Finlandiya “Monsters” – Saara Aalto

Hollanda “Outlaw In ‘Em” – Waylon

İrlanda “Together” – Ryan O’Shaughnessy

İsrail “Toy” – Netta Barzilai

İspanya “Tu Canción” – Amaia & Alfred

İsveç “Dance You Off” – Benjamin Ingrosso

İtalya “Non Mi Avete Fatto Niente Ermal” – Meta & Fabrizio Moro

Kıbrıs Rum Kesimi “Fuego” – Eleni Foureira

Litvanya” When We’re Old” – Ieva Zasimauskaitė

Moldova “My Lucky Day” – DoReDos

Macaristan “Viszlát Nyár” – AWS

Norveç “That’s How You Write a Song” – Alexander Rybak

Portekiz “O Jardim” – Cláudia Pascoal

Slovenya “Hvala, ne!” – Lea Sirk

Sırbıstan “Nova Deca” – Sanja Ilić & Balkanika

Ukrayna “Under the Ladder” – Mélovin