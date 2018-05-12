Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu (Eurovision 2018 birincisi belli oldu)
Bu yıl altmış üçüncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması sona erdi. İşte Eurovision 2018'in kazananı...
Dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından olan Eurovision'un 2018 etabı bu yıl geçen yılın şampiyonu Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlendi.
Pek çok favorinin şarkı ve sanatçının bulunduğu yarışmada kimin kazandığını merak eden vatandaşlar, Eurovision 2018'de kim şampiyon oldu? sorusuna yanıt arıyor.
İşte, Eurovision 2018'in kazananı.
İŞTE EUROVISION 2018 BİRİNCİSİ
Bu yıl altmış üçüncüsü düzenlenen Eurovision 2018'in kazananı Toy (Oyuncak) şarkısıyla İsrail adına katılan Netta Barzilai oldu.
FİNALE KALAN ÜLKELER
2012’de son kez Can Bonomo ile katıldığımız ve o tarihten bu yana katılım sağlamadığımız organizasyon bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da 26 ülkenin temsilcisini ağırladı.
Dev organizasyonda finale kalan ülkeler şunlardı:
Almanya “You Let Me Walk Alone” – Michael Schulte
Arnavutluk “Mall” – Eugent Bushpepa
Avusturya “Nobody But You” – Cesár Sampson
Avustralya “We Got Love” – Jessica Mauboy
Birleşik Krallık “Storm” – SuRie
Bulgaristan “Bones” – Equinox
Çek Cumhuriyeti “Lie To Me” – Mikolas Josef
Danimarka “Higher Ground” – Rasmussen
Estonya “La Forza” – Elina Nechayeva
Fransa “Mercy” – Madame Monsieur
Finlandiya “Monsters” – Saara Aalto
Hollanda “Outlaw In ‘Em” – Waylon
İrlanda “Together” – Ryan O’Shaughnessy
İsrail “Toy” – Netta Barzilai
İspanya “Tu Canción” – Amaia & Alfred
İsveç “Dance You Off” – Benjamin Ingrosso
İtalya “Non Mi Avete Fatto Niente Ermal” – Meta & Fabrizio Moro
Kıbrıs Rum Kesimi “Fuego” – Eleni Foureira
Litvanya” When We’re Old” – Ieva Zasimauskaitė
Moldova “My Lucky Day” – DoReDos
Macaristan “Viszlát Nyár” – AWS
Norveç “That’s How You Write a Song” – Alexander Rybak
Portekiz “O Jardim” – Cláudia Pascoal
Slovenya “Hvala, ne!” – Lea Sirk
Sırbıstan “Nova Deca” – Sanja Ilić & Balkanika
Ukrayna “Under the Ladder” – Mélovin