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Eusebio Di Francesco Cengiz Ünder'i göklere çıkardı!

Roma'nın dün kendi sahasında Benevento'yu 5-2 devirdiği maçta 2 gol 1 asistle oynayan Cengiz Ünder, İtalya'da 1 numaralı gündem maddesi oldu. Milli futbolcunun hocası Eusebio Di Francesco da maçın ardından Cengiz'e övgüler yağdırdı.

Eusebio Di Francesco Cengiz Ünder'i göklere çıkardı!
Roma, dün kendi sahasında Benevento'yu 5-2'yle devirirken Cengiz Ünder de 2 gol1 asistle oynamıştı.

Yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Roma'nın yolunu tutan milli futbolcu, İtalya'da 1 numaralı gündem maddesi olurken Cengiz'in hocası Eusebio Di Francesco da mücadelenin ardından öğrencisine övgüler yağdırdı.
 

"MENTAL OLARAK İYİ SEVİYEDE"


"Büyük oyuncularımın oyunu değiştirmesinden son derece memnunum." diyen İtalyan teknik adam, Cengiz'in golden önceki hareketliliğinin fileleri bulmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Francesco, "Cengiz bu gece çok iyi oynadı. Mental olarak da çok iyi bir seviyede. Ayağına gelen her fırsatı değerlendirmeyi başardı." şeklinde konuştu.


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