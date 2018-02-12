Eusebio Di Francesco Cengiz Ünder'i göklere çıkardı!

Roma'nın dün kendi sahasında Benevento'yu 5-2 devirdiği maçta 2 gol 1 asistle oynayan Cengiz Ünder, İtalya'da 1 numaralı gündem maddesi oldu. Milli futbolcunun hocası Eusebio Di Francesco da maçın ardından Cengiz'e övgüler yağdırdı.