Ev hanımıyken iş yeri sahibi oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 5 çocuk annesi Mülkiye Aras, ev hanımıyken işyeri sahibi oldu. 11 çocuklu bir ailenin 7 kızından biri olan Aras, ailesi tarafından ‘kız çocukları okula gönderilmez’ denilerek okumasına izin verilmedi. Büyük zorluklar çeken Aras, evlendikten sonra hayatını tümden değişti. Çocuklarını yetiştiren anne Aras, bir taraftan da okumaya ve öğrenmeye olan merakını kaybetmedi. İki yıl önce Bağlar Halk Eğitim Merkezinde verilen kurslara katılan Aras, okuma yazmayı öğrenip ilkokulu dışarıdan bitirdi. Şimdi ortaokulu dışarıdan okuyan Aras, merkezde katıldığı kurslar da bir de meslek sahibi oldu. Meslek sahibi olduktan sonra tekstil atölyesi açan Aras, öğrendiklerini gelini ve kızına da öğretti. Büyük bir mücadele sonrası kurulan atölye sayesinde Aras, şimdi hem aile bütçesine destek oluyor hem de çocuklarına bu mesleği öğretiyor.

"40 YAŞINDA OKULA BAŞLADIM"

Ailede 7 kız kardeş olduklarını ve kız kardeşlerden hiçbirinin okumadığını kaydeden Aras, “Bağlar’da 11 çocuklu bir ailenin kızıyım. Bizim zamanımızda okul okutmuyorlardı, kızlar sürekli evde oturup bir iş yapmasın sadece evlendirelim düşüncesi vardı. Kızlara karşı güzel şeyler düşünmüyorlardı, okul falan kesinlikle yasaktı. 7 kız kardeşiz ama hiçbirimiz okumadık. Ben çok meraklıydım, okumak istiyordum. Böyle kurumların kurulmasıyla bizim kendimiz geliştirmemiz, meslek edinmemiz mümkün oldu. Okul okuyorum şimdi. İlkokulu bitirdim şuan ortaokulu da açıktan okuyorum. 40 yaşında okula başladım. Çok isteyerek yaptım bunu” dedi.

İŞ YERİM OLACAĞI HİÇ AKLIMDAN GEÇMEZDİ"

Okuma yazma kurlarıyla birlikte dikiş-nakış kursuna da katıldığını söyleyen Aras, “Kursa gittim, güzel ürünler ortaya çıkardık. Heves oldu dükkan açmaya karar verdim. Zaten eşim çalışmadığı için ihtiyacım da vardı. Eşim çalışmadığı için hem bir yandan aileme maddi destekte bulunmak hem de bir yandan da bu hepimizin mesleği oldu. Gelinim, ben, eşim beraber oturuyoruz şimdi. İş sahibi olan başka insanlara çok özenirdim ama hiç aklımdan geçmezdi, hayal bile etmemiştim iş yerim olacağını. Bu kurslar sayesinde hayalim gerçekleşti. Kendi iş yerimin sahibi oldum. Borcum çok ama yine de olsun yavaş yavaş çalışır öderim. Sıfırdan başladım elimde bir şey olmadığı için. Oradan buradan eşya getiriyorum borç olarak elime geçtikçe azar azar ödemeye çalışıyorum. İlk başlarda evde çalışıyordum daha sonra kimse görmüyor diye dükkan açtık. İyi de oldu. Namazlıktan çocuk battaniyesine, gelin setlerine kadar her çeşit şey yapıyoruz” diye konuştu.

"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Kadın müşterilerin ve mahalle sakinlerinin tepkilerinin çok güzel olduğunu kaydeden Aras, kendisini gördükten sonra birçok kadının kurslara katıldığını ve birçoğunun da şimdi çalıştığını vurguladı. Aras, şunları söyledi:

“Tepkileri güzel artık onlar da kadının değerli olduğunu anlamışlar. Gelip bana destek veriyorlar, bayanla iş yapmaktan hoşlanıyoruz diyorlar. Bir bayanın olması güzel bir şey. Bayan bayanın halinden anlar. Bizi görüp de kurslara gidenler de oldu. Biz önerdik bir sürü sanayide işe başlayan arkadaşlar da oldu. Şimdi sanayide tekstil üzerine çalışıyorlar. Ben de kendime meslek okudum. İnşallah daha da başarılı olurum. Bence kadınlar cesaretlerini toplayıp, kurslara gitsinler. Gerçekten eğitimleri çok güzel. İhtiyacı olan mesleği sürdürebilir. Kadın isterse her şeyi yapar. Muhtar bile olur yani ben bile düşünüyorum muhtar olmayı. Güzel bir duygu insanın kendi iş yerinin olması, insanın çocuklarına bakabilmesi. Borçlarımız olmasa çok rahat ederiz ama”