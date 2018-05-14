Ev sahibi olmak için 67 saat nöbet tuttular

Dairelerin satışa çıkarıldığını, almak isteyenlerin 14 Mayıs Pazartesi günü satışı yapacak bankaya peşinat yatırması gerektiğini öğrenen Samet Kazdağlı ve Emrah Koç, hak sahibi olmak için 11 Mayıs Cuma günü saat 14.00'ten itibaren bankanın önünde sıraya girdi.

Kazdağlı geceleri eşi Derya Kazdağlı ise gündüzleri nöbet tutarak eşine destek verdi. Koç ise cuma günü itibaren geceli gündüzlü tam 67 saat banka önünde nöbet tuttu.

Pazartesi sabah bankanın açılmasıyla Kazdağlı ve Koç hazırladıkları evraklarla 2 1 dairenin peşinatı olan 12 bin 600 lirayı yatırarak hayalini kurdukları evi almış oldu.

GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTTULAR

Kazdağlı AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi durumları iyi olmadığı için konut alamadıklarını belirterek, ev alabilecek duruma geldikten bu yana da TOKİ'nin ilanlarını takip ettiğini söyledi. Ev sahibi olacakları için çok mutlu olduğunu dile getiren Kazdağlı, "Geçtiğimiz hafta pazar günü TOKİ internet sitesinde 2 dairenin satışa çıktığını gördüm. Pazartesi günü peşinatların yatırılacağı belirtildi. Bende cuma gününden itibaren banka önüne oturarak beklemeye başladım." dedi.

Eşi Derya Kazdağlı ise 11 yıldır ev alma hayali kurduklarını söyleyerek "TOKİ'nin ilk kuralarına katılamadık. Nasip bugüneymiş. İki ev olduğunu duyar duymaz pazartesi günü herkesten önce ücreti yatırıp ev sahibi olmak için cumadan itibaren eşimle birlikte beklemeye başladık. Eşim geceleri nöbet tuttu. Ben de gündüzleri nöbet tuttum. Son geceyi de birlikte sabahladık." diye konuştu.

Kesintisiz 67 saat nöbet tutarak ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren Koç ise şunları söyledi:

"Maddi sıkıntılarımdan dolayı TOKİ'nin ilk kabulünde yer alamadım. 2 dairenin satışa çıktığını öğrendim. 2 dairenden birini alabilmek için cuma gününden itibaren banka önünde pazartesiye kadar bekledim. Sabrın meyvesi güzeldir. Uyumadan bekleyip ev sahibi olacağım."