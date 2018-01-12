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Ev sahibine kızan kiracı, evi yaktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iddiaya göre ev sahibi Süleyman Şahin'e kızan kiracısı Aynur T., evi ateşe verdi.  İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangında, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi

Ev sahibine kızan kiracı, evi yaktı
Edremit'te dün, Süleyman Şahin (56) evinde kiracı olarak oturan 52 yaşındaki Aynur T. ile tartıştı. Aynur T.,  öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıkıp, 'evi yakacağım' diye bağırmaya başladı. Aynur T., oturma odasındaki çekyat ile odanın kapısını ateşe verdi.


DİĞER ODALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ


Evden çıkan dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.  Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü.


EVİN BİR KISMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ


Yangının ardından evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ateşe verdikten sonra evi terk eden kiracı Aynur T.'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aynur T.'nin evde eşi Refik T. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.


EV SAHİBİ EVİ GÖRÜNCE FENALAŞTI


Olay yerine gelen Süleyman Şahin'in eşi İlknur Şahin (51) evinin yandığını görünce fenalaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
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