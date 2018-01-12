Ev sahibine kızan kiracı, evi yaktı



DİĞER ODALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ



EVİN BİR KISMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ



EV SAHİBİ EVİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Gizem Yetil

Edremit'te dün, Süleyman Şahin (56) evinde kiracı olarak oturan 52 yaşındaki Aynur T. ile tartıştı. Aynur T., öğlen saatlerinde evinin balkonuna çıkıp, 'evi yakacağım' diye bağırmaya başladı. Aynur T., oturma odasındaki çekyat ile odanın kapısını ateşe verdi.Evden çıkan dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü.Yangının ardından evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ateşe verdikten sonra evi terk eden kiracı Aynur T.'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aynur T.'nin evde eşi Refik T. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.Olay yerine gelen Süleyman Şahin'in eşi İlknur Şahin (51) evinin yandığını görünce fenalaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.