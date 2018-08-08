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Ev sahibine kızdı, çatıya çıkıp kiremitleri aşağı fırlattı

Kırıkkale’de ev sahibine kızan kiracı, oturduğu evin çatısına çıkarak kiremitleri aşağı fırlattı

08 Ağustos 2018, Çarşamba 23:14
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Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi'nde Rafet B. (39) ev sahibi ile tartıştıktan sonra oturduğu evin çatısına çıkarak kiremitleri aşağıya fırlatmaya başladı. 

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Dengesini kaybeden Rafet B., düşmekten son anda kurtuldu. Durumu gören çevredekiler ise hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisler bir süre çatıdaki adamı indirmek için çabaladı. 

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İkna çabalarının ardından evin çatısından indirilen Rafet B. emniyete götürüldü. Rafet B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 


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