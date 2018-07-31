Ev yapımı doğal ve pratik deterjan tarifi

Narenciye olarak adlandırdığımız portakal, limon, misket limonu, bergamot, greyfurt, mandalina gibi meyveler, hem güzel kokuları hem de asidik yapıları sayesinde en iyi temizlik ajanları olabilecek donanıma sahipler. Kış aylarında uygun fiyata alabileceğimiz bu meyveleri deterjan yapımı için buzluğunuzda saklayabilirsiniz.

KOLAY DETERJAN TARİFİ

Narenciye deterjanının malzemeleri çok basit: 1 portakal, 1 limon, 1 greyfurt, yarım litre elma veya üzüm sirkesi ve yarım litre su. Tüm malzemeleri bir kabın içerisinde blenderdan geçirin. Deterjanınız hazır. Deterjanın etkisini arttırmak için limon yerine daha asidik olan misket limonunu kullanabilirsiniz. Bir diğer önerimiz ise; meyveleri kabuklarıyla birlikte kullanın. Hazırlamış olduğunuz deterjanı, spreyli bir kaba alıp cam, yer, banyo, mutfak gibi tüm yüzeylerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu tarif durulama gerektirmiyor.

NARENCİYELİ ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ

Kimyasala karşıyım ancak çamaşır suyum olmadan asla diyenlerdenseniz, narenciyelerle yapabileceğiniz çok pratik bir tarifimiz var. Hem daha güzel kokuyor hem de güvenle kullanabilirsiniz. Doğal çamaşır suyu için gerekenler: Yarım litre oksijenli su, 2 adet limon, 1 litre su. Miktarları kullanım tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz. Örneğin; tuvalet temizliği için konsantrasyonu biraz arttırabilir veya mutfak temizliği için oranları düşürebilirsiniz. Limonları kabuklarıyla birlikte önce rendeleyip, sonra blenderdan geçirin. Oksijenli su ve içme suyu ile karıştırın. Çamaşır suyunuz hazır. Asidik özelliği fazla olacağı için çamaşır suyu gibi ahşap yüzeylerde vs kullanmayınız.