Evde eşiyle bastığı kuaförü öldürmüştü! Kayıtlar ortaya çıktı

Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşinin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra ambülansı ve polisi arayan Y.B'nin yaptığı görüşmelerin kayıtları dava dosyasına girdi. Kayıtlarda Y.B'nin polis ve ambülans ile yaptığı konuşmaların detayları var. Y.B'nin eşi Rukiye B. ifadesinde kuaförüyle ilişkisi olduğunu, o akşam eşinin eve gelmeyeceğini düşündüğü için kuaförü eve çağırdığını anlatmıştı.

Ramazan Acar

İşte o görüşmeler:

1. Görüşme

112: Acil çağrı merkezi, buyrun?

Y.B: Adamın birini öldürdüm

112: Nereden arıyorsunuz?

Y.B: Sinan Menderes mahallesi

112: Deniz Mahallesi mi?

Y.B: Altınova, Cumapazarı'nın orası

112: Kapatmayın, sizi emniyetle görüştüreceğim

"ÇABUK GELİN"

2. Görüşme:

112: Acil çağrı merkezi...

Y.B: Altınova Cumapazarı'nın oraya bir tane ambulans istiyorum.

112: Ne oldu, sorun ne?

Y.B: Adamın birini öldürdüm, ya çabuk ambulans istiyorum!

112: Tamam aktarıyorum.

3. Görüşme:

112: Ambulans buyurun?

Y.B: Altınova, Ortamahalle, güzel sokağa bir ambulans istiyorum.

112: Tamam, ne oldu orada?

Y.B: Adamın birini vurdum ya, a...k... be kardeşim çabuk

112: Tamam yönlendiriyorum...

Y.B: Adam öldürdüm bir tane, adamın birini öldürdüm a...k..

"ADAM ÇATIDA, BELKİ ÖLÜR ACELE EDİN"

4. Görüşme:

Polis: Alo emniyetten arıyorum, adres neresi?

Y.B: Altınova, Ortamahalle, Güzel Sokak, adam çatıda, ölecek çabuk olun!

Polis: Adam çatıda doğru mu? Sen adam öldürmedin doğru mu?

Y.B: Adamı bıçakladım, ölür belki acele edin...