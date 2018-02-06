Evde kolayca hazırlayın! Cildi soğuk havadan koruyan 4 kür

EL, YÜZ VE DUDAKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

CİLDİMİZİ SOĞUK HAVADAN NASIL KORURUZ?

EVDE UYGULANABİLECEK BASİT KÜRLER

Senim Tanay

Canlı, parlak ve genç bir cildi kim istemez ki? Biz kadınların güzel görünümlü bir cilt için saatlerimizi harcamamız hep bundan. Peki soğuk havalar cildimizi nasıl etkiler? Cildimizi nasıl koruyabiliriz? Cildin en büyük düşmanı olan soğuk havalara karşı evde uygulanabilecek basit ama etkili kürler nelerdir? Güzellik Uzmanı ve Eğitmen Master Figen Aktosun anlattı.Master Figen Aktosun "Havaların soğuk olması nedeniyle ev, iş yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanların genellikle yeteri kadar havalandırılmadığı için klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar nemsiz kalarak cildin kurumasına, çatlamasına neden oluyor. Bu tahribat cildin yumuşaklığı ve esnekliği bozuyor. Tahribatla birlikte kuruma, çatlama, kanama, döküntü, kepeklenme ve kaşıntı gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlar daha çok soğuğa maruz kalan el, yüz ve dudaklarda kendini gösterebiliyor. Ayrıca kış aylarında soğuk ve rüzgarın olumsuz etkilerine bir de daha sıcak suyla yapılan banyoların etkisi de ekleniyor. Sadece el ve yüz değil, tüm vücut daha da kuruyup sertleşiyor" dedi.Kuşkusuz soğuk havalar sadece kadınları değil aynı oranda erkekleri de etkiliyor. Cildi koruma konusunda kadınların refleksleri daha gelişkin olsa da soğuk havaların bütün etkilerinden aynı biçim ve oranda erkekler de etkileniyor. Dolayısıyla Master Figen Aktosun’un aşağıdaki tavsiyelerini kadınlar kadar erkeklerin de uygulaması gerekiyor.- Düşük nem ve kirli hava olan kapalı ortamlardan uzak durun.- Cildinizin soğuktan korunması ve nemini kaybetmemesi için eldiven, atkı, bere gibi dış ortamla direkt teması azaltan aksesuarlar kullanın.- Kaloriferli ortamlarda kalorifer üzerine mutlaka su bulunan kaplar koyarak ortamın neminin korunmasını sağlayın.- Soğuk havanın göz çevresindeki kırışıklıkları artırmaması için gözlük takarak bariyer oluşturmaya çalışın.- Çok sıcak suyla, aşırı yıkanmak cildi iyice kurutacağı için banyoda cildi kurutmayacak banyo köpüğü gibi ürünler tercih edin ve banyo sonrası vücut sütü veya nemlendirici kullanın. Ayrıca kışın banyoda 20 dakikadan fazla durmayın.- Yağlı cilde sahip kişiler; siz de kış aylarında mutlaka nemlendirici kullanın.- Her sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra mutlaka uygun tipte bir nemlendirici sürün.- Haftada 1-2 kez, yüzü tahriş etmeyen ölü derilerin atılmasına da yardımcı peeling (soyucu) jeller kullanın.- Bol bol su tüketin.- Dudaklarınızı bakımsız bırakmaktan sakının.- Doğru beslenin çünkü kışın cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri almak cildin daha sağlıklı olmasını sağlar.- Kış aylarında cilt daha çok omega 3’e ihtiyaç duyduğu için balık tüketin.- Önce sıcak, sonra soğuk suyla ciltte şok etkisi yaratın. Özellikle sabahları uykudan uyandıktan sonra eller ve yüzler yıkanırken sıcak su ile başlanıp durulama sırasında soğuk su kullanılabilir. Bu durum yüzde şok etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır, hızlanan kan dolaşımı ise yağ ve ter bezlerini harekete geçirerek cildi yumuşatır.- Pul pul dökülen cilde fondöten uygulamayın. düzenli olarak peeling yapın, mümkünse nemlendirici içeren ve güneş koruma faktörü olan fondöten etkili bitkisel kremleri seçin.- Soğuk havalarda, yumuşak, pamuklu, nefes alabilen kumaşlar tercih edin. Sentetik ve kaşındırma ihtimali olan yünlü veya polyester kumaşlardan uzak durun. Vücut nefes alamadığında oluşacak terleme, cildinizde tahrişlere neden olur.- Cilt her şeye rağmen soğuk havadan etkilenmeye devam ediyor, hatta kötüleşiyorsa mutlaka bir cilt hastalıkları uzmanına başvurun.Master Figen Aktosun soğuk havalara karşı evde kolaylıkla uygulayabilecek kürler de önerdi.Bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bunu haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. Bu işlem cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.Limon suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ancak durulamayın. Çünkü limonun içinde bulunan doğal asitler cildinizin pH dengesini düzenliyor.Bir miktar yulaf ezmesini bal ile karıştırın. Karışımı 20 dakika yüzünüzde bekletin, ılık suyla durulayın ve nemlendirici uygulayın. Kırmızı görünüm için ideal bir iyileştirici olarak kabul ediliyor.Yoğun el bakımı için gece yatmadan el kreminizi bolca uygulayın ve pamuklu bir eldiven giyin. Bu ellerinizdeki tahribatı ortadan kaldırdığı gibi çok güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.