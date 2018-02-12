Evde saç boyamanın 11 eğlenceli yolu

Elif Bayram

1- O çok merak ettiğin romanı okumak için 40 dakikan var. Evet evet saçlarını evde boyadın ve duşa gidene kadar kendine ayırabileceğin tam 40 dakikan var. O en çok satanlardan aldığın ama henüz tek bir sayfasını okuyamadığın kitabını eline almaya ne dersin?2- Parti zamanı. Kim demiş evde saçını yalnız boyayacaksın diye. Geçtiğimiz hafta saçlarında değişiklik yapmak istediğini söyleyen arkadaşınla buluşup saç boyama partisi organize etmeye ne dersin? Böylelikle yeni rengini heyecanla beklerken en iyi arkadaşın da sana eşlik etmiş olacak.3- Çocukların o deli gibi sevdikleri çikolatalı keki ne zamandır yapamıyordun- günlük koşuşturmacada ertelediğin işler arasında çikolatalı kek olması sence de biraz ilginç değil mi? Saçlarını boyadın, şimdi haydi doğru mutfağa çocuklara tatlı bir sürpriz hazırlamaya.4- Alışveriş için 40 dakikan var- Saçlarını boyadın ve telefona bir mesaj geldi. Sevdiğin o marka indirime girmiş. Online alışveriş için tam 40 dakikan var, süper değil mi?5- Arkadaşlarınla planladığın tatil için kuaför paranı kumbarana atabilirsin.6- Dolabını toplamanın vakti sence de artık gelmedi mi? Üşenme, dolabında dağınık olan ne varsa boşalt ve saçlarını boyadıktan sonra 40 dakikada dolabını topla! Tam 40 dakikada dolabın da saçların gibi ışıldasın!7- Ertelemekten dağ gibi biriken ütüler gözünü korkutmasın! Saçlarını boya ve al o ütüyü artık eline! 40 dakika sonra saçlarının yeni rengine mis gibi ütülenmiş giysilerin eşlik etsin.8- Büyük bir hevesle alıp kapağını bile açamadığın bu ayın dergileri seni bekliyor. Saçlarını boya ve dergilerini karıştırarak geçireceğin 40 dakikanın keyfini çıkart!9- Saçını boya arkadaşını-sevdiklerini-uzun zamandır konuşamadığın anneni ara rahat rahat dedikodu yap10- Bugün bakım günün. Sadece 40 dakikada hem saçlarını boyayabilir hem de dişlerini beyazlatabilirsin.11- Cilt bakım ürünlerini nereye koymuştun? Hani hep yoğunluktan şikayet edip bir türlü uygulayamadığın o maskeler falan… Saçlarına ışıltı katarken cildini de unutma.