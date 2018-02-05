Evdeki fırın faciaya neden oluyordu

BİR ANDA ALEV ALDI

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Mine Bozkurt

Olay, Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldiNurgül Ceylan G. (23), Birgül Ö. (20), Bulut Aras Ö. (1) ve Rüzgar Ö.’nün (3) kaldığı müstakil evde elektrikli fırın bir anda alev aldı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden Nurgül Ceylan G. ve Birgül Ö., durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan dolayı evde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye ederek, yangına müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ailenin hastanede tedavisi sürüyor.Yangınla ilgili inceleme sürüyor.