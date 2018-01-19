Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu. 15-20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen kadının cenazesi, özel korumalı kıyafet giyen ekiplerce evden çıkartıldı

Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı
Olay, Bayraklı Mahallesi Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR GELİNCE POLİS ÇAĞIRDILAR


Yalnız yaşadığı öğrenilen 74 yaşındaki Mürüvvet Gülgün'ün evinden kötü kokular geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis, yaşlı kadının kapısını defalarca çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

CENAZEYİ ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER ÇIKARDI


Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdiklerinde Gülgün'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Yaklaşık 15-20 gün önce öldüğü tahmin edilen Gülgün'ün cenazesi, özel korumalı kıyafet giyen ekiplerce evden çıkartıldı.

Yaşlı kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


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