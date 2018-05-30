Eve ateş açan şüpheliler, kovalamacayla yakalandı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. 01 BJA 38 plakalı otomobille gelen isimleri henüz açıklanmayan 3 kişi, bir eve av tüfeği ile 2 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye Yunus ekibi sevk edildi. Ekipler, Obalar Caddesi'nde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler yoluna devam etti.

Obalar Caddesi'nden Güney Kuşak Bulvarı'na, buradan da regülatör köprü üzerinden Yüreğir ilçesine geçen otomobil, Karataş Yolu'na çıktı. D-400 karayolu Ceyhan yönünde ilerleyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde kurulan kapanda lastikleri patlatılarak durduruldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ve av tüfeğine ait iki boş kartuş buldu. Olayda kullanılan av tüfeğine ise rastlamadı.

TÜFEĞİ YOLA ATMIŞLAR

Şüphelilerin kaçış güzergahında arama yapan ekipler, tüfeği ise D-400 Karayolu Keresteciler sitesinin yakınında, yol kenarında buldu. Tüfek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil ise detayla arama için İncirlik Polis Merkezi'ne çekildi.