Eve giren yılan, kafesteki muhabbet kuşunu yedi!

Denizli Babadağ'da bugün Eşref Kaba’ya ait eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi.

SES GELİNCE KAFESE BAKTILAR

Evde yaşayanlar, kuş sesi gelmesi üzerine kapağı açık olan kafese baktıklarında korkuya kapıldı. Çünkü kafesin içine giren yılanın ağzında telef olmuş muhabbet kuşları vardı.

KAÇMASIN DİYE KAFESİN KAPAĞINI KAPATTI

Eşref Kaba hemen itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını da kapattı.

Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alıp doğaya bıraktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)