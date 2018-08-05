Eve giren yılan kafesteki muhabbet kuşunu yedi

Eve giren yılan kafesteki muhabbet kuşunu yedi Denizli'nin Babadağ ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, kafeste bulunan muhabbet kuşunu yedi. Dehşete düşen ev sahipleri kafesi kapatıp, hemen itfaiyeye haber verdi