Galatasaray'ın orta saha bölgesine transfer etmek istediği eski futbolcusu Badou Ndiaye ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bleacher Report muhabiri Dean Jones, Everton'ın, Stoke City'den ayrılmak isteyen Senegalli yıldızı transfer etmek istediğini iddia etti.

Geçen sezonun devre arasında Stoke City, Galatasaray'dan 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından Championship'te oynamak istemediğini belirterek, ayrılık isteğini yönetime iletmişti. Ancak Stoke City cephesi, oyuncusunu kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmazken, 20 milyon Pound bandındaki teklifleri dikkate alacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Ndiaye'nin menajeri William Davilla yaptığı açıklamada, takım ismi vermeden iki Premier Lig kulübünün oyuncusu için teklif yaptığını söylemişti.