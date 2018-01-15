Everton, Cenk'i beslemek için Walcott'u transfer edecek

Cenk Tosun Tottenham maçında performansıyla ilerisi için umut vermiş, ancak istediği topları alamamıştı. İngiliz basını, milli golcüyü beslemek için Everton'ın Theo Walcott'u transfer edeceğini yazdı. Teknik direktör Sam Allardyce da bu gelişmeyi doğruladı.