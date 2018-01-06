Everton’dan Beşiktaş’a Türkçe mesaj: Merak etmeyin, ona çok iyi bakacağız!

Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 Ocak 2018

Erdinç Şahin

’ın “Yaşadığımız unutulmaz” başlıklı veda videosuna,resmi hesabından yanıt geldi. İngiliz kulübünün resmi sosyal medya hesabı Türkçe olarak, “Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız” mesajını ve Cenk Tosun’un “Herkese merhabalar, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra Everton’ı desteklersiniz” sözlerini söylediği videosunu paylaştı.Beşiktaş Kulübü’nün resmi hesabı ise yanıt olarak, “Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet” notunu düştü.