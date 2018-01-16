Everton'dan Cenk Tosun'dan sonra ikinci bomba Theo Walcott!

20 MİLYON STERLİN

Erdinç Şahin

'de son olarak'a 4-0 kaybeden ve 5 maçtır 3 puan akzanamayan'un ardından bir dev transfere daha imza atıyor.12 yıldır Arsenal'de forma giyen20 milyon poundluk (yaklaşık 100 milyon TL) bonservis bedeliyle'a transfer oluyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Everton tesislerinde sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtildi.Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Walcott 4 gol, 5 asistlik performans sergilerken, başarılı oyuncunun'la çalışmak istediği yazıldı.