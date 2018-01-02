Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Everton kaybetti ve Allardyce Cenk Tosun transferinin bitmesini istedi

Premier Lig'de sahasında oynadığı karşılaşmada Manchester United'a 2-0 kaybeden Everton'da Teknik Direktör Sam Allardyce, gol bulamadıklarını belirterek, Cenk Tosun transferinin bitmesini istediğini ifade etti. 

Everton kaybetti ve Allardyce Cenk Tosun transferinin bitmesini istedi
Premier Lig'de çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan ve yalnızca 1 gol atabilen Everton'da Teknik Direktör Sam Allardyce, forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Dün oynanan karşılaşmada sahasında Manchester United'a 2-0 mağlup olan Everton'da Allardyce, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak gol atamadıklarını belirterek, Cenk Tosun konusunda kulübün sonuca varmasını istediğini ifade etti.

Bournemouth ve Manchester United karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından yönetime baskı yapan Sam Allardyce, sezon başında satılan Lukaku'nun boşluğunun dolmadığına dikkat çekerek Cenk'in vakit kaybetmeden kadroya dahil olmasını istedi.
Emmanuel Emenike genç takıma gönderildi

Emmanuel Emenike genç takıma gönderildi
EuroCup'ta Türk derbisi: Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka

EuroCup'ta Türk derbisi: Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
Bülent Uygun, Al-Gharafa ile sözleşme imzaladı

Bülent Uygun, Al-Gharafa ile sözleşme imzaladı
Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'in acı günü

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'in acı günü
Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!

Vida’yla yarın Beşiktaş'a imzayı atacak!
Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması

Kayserispor'dan Ukrayna ve Romanya'ya transfer çıkarması
Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı
Trabzonspor Deniz Kadah'ı istiyor

Trabzonspor Deniz Kadah'ı istiyor
Pereira ve Uğur sözleşme uzatıyor

Pereira ve Uğur sözleşme uzatıyor
Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor

Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor
Reto Ziegler MLS'e transfer oldu

Reto Ziegler MLS'e transfer oldu