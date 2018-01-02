Everton kaybetti ve Allardyce Cenk Tosun transferinin bitmesini istedi

Erdinç Şahin

çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan ve yalnızca 1 gol atabilenforvet transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Dün oynanan karşılaşmada sahasında'a 2-0 mağlup olankarşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak gol atamadıklarını belirterek,konusunda kulübün sonuca varmasını istediğini ifade etti.karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından yönetime baskı yapan, sezon başında satılan Lukaku'nun boşluğunun dolmadığına dikkat çekerek Cenk'in vakit kaybetmeden kadroya dahil olmasını istedi.