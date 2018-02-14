Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’tan Cenk Tosun’u üzecek açıklama

"CENK BİRAZ SABIRLI OLMALI"

Erdinç Şahin

’ın teknik direktörüüzecek açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, forvette ilk tercihininolacağını belirtti.Ligde oynanan Leicester City, Arsenal ve Crystal Palace maçlarına ilk 11’de başlayan Niasse, 1 gol atıp 1 de asist yaparken, teknik direktör Allardyce şimdilik en iyi seçeneğin Niasse olduğunu ifade etti.Cenk Tosun’un hayal kırıklığına uğradığının farkında olduğunu söyleyen Allardyce,şeklinde konuştu.27 yaşındaki Senegalli Niasse’yi öven tecrübeli teknik adam,dedi.