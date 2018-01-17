Everton Walcott'la anlaştı

Premier Lig
'de son olarak Tottenham'a 4-0 kaybeden ve 5 maçtır 3 puan kazanamayan Everton
, Cenk Tosun
'un ardından Walcott'la da bir dev transfere daha imza attı.
12 yıldır Arsenal'de forma giyen Theo Walcott
20 milyon poundluk (yaklaşık 100 milyon TL) bonservis bedeliyle Everton
'a transfer oldu. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Everton tesislerinde sağlık kontrolünden geçti.
16 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST
Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Walcott 4 gol, 5 asistlik performans sergidi, Başarılı oyuncunun Sam Allerdyce'la çalışmak istediği de biliniyordu.
Haber Merkezi