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Everton Walcott'la anlaştı

Everton, 12 yıl Arsenal forması giyen Theo Walcott'ı 20 milyon pounda renklerine bağladı. Walcott, Cenk Tosun'un da transfer olduğu Everton'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
 

Everton Walcott'la anlaştı
Premier Lig'de son olarak Tottenham'a 4-0 kaybeden ve 5 maçtır 3 puan kazanamayan EvertonCenk Tosun'un ardından Walcott'la da bir dev transfere daha imza attı. 

12 yıldır Arsenal'de forma giyen Theo Walcott 20 milyon poundluk (yaklaşık 100 milyon TL) bonservis bedeliyle Everton'a transfer oldu. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun  Everton tesislerinde sağlık kontrolünden geçti.
 

16 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST


Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Walcott 4 gol, 5 asistlik performans sergidi, Başarılı oyuncunun Sam Allerdyce'la çalışmak istediği de biliniyordu.


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