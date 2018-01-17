Everton Walcott'la anlaştı

16 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST

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'de son olarak Tottenham'a 4-0 kaybeden ve 5 maçtır 3 puan kazanamayan'un ardından Walcott'la da bir dev transfere daha imza attı.12 yıldır Arsenal'de forma giyen20 milyon poundluk (yaklaşık 100 milyon TL) bonservis bedeliyle'a transfer oldu. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Everton tesislerinde sağlık kontrolünden geçti.Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Walcott 4 gol, 5 asistlik performans sergidi, Başarılı oyuncunun Sam Allerdyce'la çalışmak istediği de biliniyordu.