Evi olmayana 10 yeni destek



VERGİ AVANTAJI SAĞLANIYOR

ÜZERİNİZDE TAPU OLMAMALI

Adem Özdoğan

Hükümet, nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olmalarını karşılamak için adeta seferberlik ilan etti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar bu yıl dar gelir gruplarına yönelik konut üretimine yoğunlaşacak. Nüfustaki artış dikkate alınarak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dar gelirli kesimin ev sahibi olması sağlanacak.Meclis'te görüşmeleri süren ekonomi paketi kapsamında konut hesabı uygulaması yeniden düzenleniyor. İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlara daha fazla devlet desteği veriliyor.Sosyal-kiralık konut projelerine kredilerde kolaylık sağlanacak. Bankalar da yeni finansman modelleriyle dar gelirlilere yönelik projelere destek verecek. Daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor.Konut açığının olduğu yerleşim yerlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılırken, bu yıl için konut ihtiyacının 850 bin olması öngörülüyor.Geliri düşük kesime uzun vadeli taksitlerle satılan konutların kiralık olanları da yaygınlaştırılacak.Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25 oluyor.Konut hesabındaki aksaklıklar gideriliyor, yeni desteklerle daha cazip hale geliyor.Konut Hesabı Sistemi ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kurularak ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ve bankalar arasında imzalanacak sözleşmelerde daha düşük faiz oranıyla konut kredisi kullanılabilecek.Konut almak isteyenlere bir dizi vergi avantajı da geliyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj alınacak. Ev alırken tapu harçları sıfıra kadar düşürülebilecek. Konutlardan alınacak tapu harcı Bakanlar Kurulu kararıyla sıfıra kadar indirilebilecek.TOKİ de sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlar için tüm imkânları sunacak. Bu yıl İstanbul'da yaklaşık 4 bin konut teslim etmeyi hedefleyen TOKİ yılsonuna kadar Türkiye genelinde 70 bin konut yapmayı hedefliyor.Konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere 20 bin TL devlet desteği verilecek. Ancak konut hesabı açtıran kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması koşulu bulunuyor. (Sabah)