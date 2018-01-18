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Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yaşlı adam 'Kedimi kurtarın' diye ağladı

18 Ocak 2018, Perşembe 07:10
Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın
Ali Meşe 83 yaşında. Düne kadar Bolu Mudurnu’da gecekonduda yaşıyordu. Isınmak için sobayı yakmak istedi. Kuru odunu yoktu. Islak odunu tutuşturmak için de benzin kullanınca evi yaktı. Eşi ve 2 çocuğuyla dışarı çıkmayı başardı. “Kedimi kurtarın” diye ağladı.


TÜRKİYE ALİ DEDE İÇİN SEFERBER OLDU


İtfaiye kediyi kurtardı. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri İlhami Çetin’in çektiği, Ali Dede’nin kedisine kavuşma anı ‘İnsanlığın Fotoğrafı’ oldu. Bu görüntü tüm Türkiye’nin içini yaktı. Halk yardım için Ali Dede’ye ulaşmaya çalışırken, devlet devreye girdi. Gereken yardımın yapılması talimatı verildi.

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