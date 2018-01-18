Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın



TÜRKİYE ALİ DEDE İÇİN SEFERBER OLDU

Bolu'da yaşlı adam evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

İdil Janet Demiray

83 yaşında. Düne kadar Bolu Mudurnu’da gecekonduda yaşıyordu. Isınmak için sobayı yakmak istedi. Kuru odunu yoktu. Islak odunu tutuşturmak için de benzin kullanınca evi yaktı. Eşi ve 2 çocuğuyla dışarı çıkmayı başardı. “Kedimi kurtarın” diye ağladı.İtfaiye kediyi kurtardı. Anadolu Ajansı Foto Muhabiri İlhami Çetin’in çektiği, Ali Dede’nin kedisine kavuşma anı ‘İnsanlığın Fotoğrafı’ oldu. Bu görüntü tüm Türkiye’nin içini yaktı. Halk yardım için Ali Dede’ye ulaşmaya çalışırken, devlet devreye girdi. Gereken yardımın yapılması talimatı verildi.