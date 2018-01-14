'Evimin içinde yatır var, içki içtiğim zaman eve sokmuyor'



'TERİHİ YOK EDİYORLAR'



'KAPILAR KENDİ KENDİNE KAPANIYOR. HALAM İBRİKLE ONA SU KOYARDI'



BELEDİYE'NİN AÇIKLAMASINDA 'YATIR' İDDİASINA CEVAP YOK

Yusuf Cevahir

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesindeki Akcami Mahallesi Özdenli Sokak'ta 200 yılı aşan tarihi bir evi bulunan Mustafa Yanık, içinde yatır bulunan ve şimdiye kadar restorasyon yapılmasını izin verilmeyen evinin istimlak edilerek yıkılmak istenmesine tepki gösterdi.72 yaşındaki Mustafa Yanık’ın evi Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi evler arasında en eski evlerden biri olma özelliğini taşıyor. Bölgede bulunan çoğu ev restore edilirken Mustafa Yanık da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yatır bulunan evini park yapmak için istimlak etmek istediğini iddia etti. Yanık, "Babam ’200 senelik bu ev varken diğer evler yoktu, buraları Macarlar yaptı’ derdi.Bize tarihi ev diyerek bu zamana kadar bir tane çivi bile çaktırmadılar. Şimdi de istimlak ediyorlar. Tarih nasıl istimlak ediliyor. Ben onu anlamış değilim. Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Odunpazarı tarihi yer diyorlar tarihi de yok ediyorlar. Anlamış değilim. 250-300 senelik ev. Ben belediyeye bir şey diyecek değilim. Belediye kendine göre düzenleme yapıyor. Şimdiye kadar ’tarihi yer burası, bir çivi çakamazsın, şekil değiştiremezsin" dediler. Bir sürü belediye geldi geçti. Kimi idare etti tamir ettirdik. Çatıyı dahi açtırmadılar. Tarihin kaybolmaması için restore hakkı versinler. Ziyanı yok ben kendi bütçem ile aslına uygun bir şekilde, işçiliğini bozmadan tamir ettireyim" dedi.İstimlak edilmek istenilen evinin tarihi olduğunu ve içinde yatır olduğunu ileri süren Yanık, "Yatır var. Özellikle içki içtiğim zaman rahatsız oluyorum. Eve sokmuyor beni. Kapılar kendi kendine kapanıyor. Rahmetli halam da ona alt evde ibrikle su koyardı. Abdestini alırdı. Öyle bir mazisi var. Çocukken aksakallı birini gördüm. Bağırdım, kayboldu gitti. Gece girerken ayaklarım titriyor. Rahatsız ediyor. Eskiden alkol alıyordum. Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. Buradaki taşı bir pazarcı kendisini rahatsız ettiği için kendi evine götürmüş. Ondan sonra pazarcıyı ’taşı getir’ diye rahatsız ediyorlar. O da yarısı kırılmış vaziyette taşı geri getiriyor. Bunlar yaşanmış gerçekler" diye konuştu.Bu arada Büyükşehir Belediyesi, iddialarla ilgili soru üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ’yatır’ iddiasına bir cevap verilmezken, "Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Akcami mahallesi, 12899 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında meydana isabet etmekte olup, Büyükşehir Belediye Encümeninin 2 Ağustos 2017 tarih ve 1292 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu taşınmaz için İlçe Belediyesi olan Odunpazarı Belediyesi’nden 8 Ağustos 2017 tarihinde alınan Feriha Erenoğlu adına düzenlenen Emlak Vergisi Beyan Bildiriminde, binanın inşaat türünün gecekondu, inşaatın sınıfının basit ve inşaat bitim tarihinin 1 Ocak 1941 olduğu tespit edilmiştir.Akcami mahallesi, 12899 ada 3 parsel sayılı taşınmazda tapu kayıtlarında Abdullah Yamki, Ayşe Yamki, Fatma Yamki, Kadir Yamki olarak görünen hissedarların, varislerine Satın Alma Davetiyeleri gönderilmiş olup, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince pazarlıkla satın alma işlemlerinin görüşülmesi için Daire Başkanlığımıza herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda Belediyemiz tarafından 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/398 E. sayılı dosyasıyla ’Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tapuya Tesciline’ ilişkin dava açılmış olup, dava sürecine ilişkin iş ve işlemler devam etmektedir. Söz konusu bina Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca belirlenmiş bir ’tescil’ özelliği taşımamaktadır" denildi.