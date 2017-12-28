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Evinden kötü koku yayılınca cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yalnız yaşayan şeker ve tansiyon hastası 75 yaşındaki Mustafa Kıy evinde ölü bulundu. Kıy’ın cesedi, evden kötü kokular yayılması üzerine bulundu ve yaşlı adamın 2 hafta önce öldüğü tespit edildi

Evinden kötü koku yayılınca cesedi bulundu
Denizli Pamukkale’de iki katlı bir binanın üst katında yalnız yaşan Mustafa Kıy’ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine alt komşusu dün saat 23.00 sıralarında polisi aradı.
 

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU


Çilingir yardımıyla eve giren polis, yatak odasında yerde Kıy’ın kokmuş cesedi ile karşılaştı. Eve kötü koku nedeniyle maske takarak girebilen polis ekipleri, Kıy’ın ölümünü şüpheli buldu.


 

TANSİYON VE ŞEKER HASTASI


Şeker ve tansiyon hastası olan Kıy’ın iki haftalık olduğu tahmin edilen cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Kıy’ın cesedi evden çıkartılırken, meraklı kalabalık arasındaki bazı kişilerin kötü koku nedeniyle ağız ve burunlarını kapatmaları dikkati çekti. Polis, Kıy’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
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