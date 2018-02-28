Evini su basan yaşlı kadın, hastaneye gidebilmek için üzerine poşet giyerek suya daldı

Oturduğu binanın girişini su basan yaşlı kadın, hastaneye gidebilmek için üzerine poşet giyerek suya girdi. Neredeyse beline kadar gelen sudan dışarıya çıkan yaşlı kadın, "Hastane randevum vardı mecbur kaldım" dedi

Evini su basan yaşlı kadın, hastaneye gidebilmek için üzerine poşet giyerek suya daldı
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Küçükçekmece’de bulunan bir binanın giriş katını ve dükkanlarını su bastı. Neredeyse 1 metre yüksekliğe çıkan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yeri sahipleri iş yerlerini kapatmak zorunda kalırken, bazıları da içeride bulunan suyu tahliye etmeye çalıştı. Binanın girişinin de tamamen suyla dolması nedeniyle binada oturan vatandaşlar da binada mahsur kaldı. 


ÜSTÜNE POŞET GİYEREK SUYA GİRDİ


Mahsur kalanlar arasında bulunan Hatice Kara isimli yaşlı kadın ise doktor randevusu olduğu için binadan çıkmak istedi. Yaşlı kadın beline kadar gelen suyun içine üzerine poşet giyerek girdi. 

Binada oturan ve doktor randevusu olduğu için üzerine poşet geçirerek suya giren Hatice Kara, "İki saattir evden çıkamıyorum doktor randevum vardı. Hastaneye gidecektim mecbur kaldım. Arkadaşlar yetkilileri aradı ama bir sonuç olmadı" diye konuştu. 



İş yerini su basan Beyaz Kaya ise, "Dükkana su doldu gelen olmadı. Saat 10’dan beri arıyoruz sabahtan beri temizliyoruz her şeyimiz battı" dedi. 

İHA


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