Evinin önünden aracıyla süratlı geçti diye komşusunu öldürdü

18 yaşındaki İsmet Demirtaş, komşusu Mehmet Emin Karaca (29) aracıyla mahalle önünden suratlı geçtiği için uyardı. Daha sonra Karaca uyarılarına rağmen tekrar suratlı bir şekilde mahalleden geçti. Bunun üzerine İsmet Demirtaş evden pompalı tüfeğini aldığı gibi aşağı indi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kapı komşusuyla tartışmaya başladı. İsmet Demirtaş "çocukları vurursun Allah korusun bir şey falan olur" dediği sırada bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine genç adam pompalı tüfekle Mehmet Emin Karaca’ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan Karaca kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahalleli ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Karaca’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Karaca hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaca’nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren İsmet Demirtaş gözaltına alındı.



