Evinin salonunda hırsızla göz göze geldi



SALONDA GÖRDÜ

İdil Janet Demiray

Mesudiye Mahallesi’nde yaklaşık bir ay önce taşındığı apartmanın birinci katındaki dairesinde uyuyan M.C. (41), ayak seslerini duyunca uyandı. Evde hırsız olduğunu anlayan ev sahibi, salona doğru bakınca hırsızı gördü. M.C’nin kendisini gördüğünü fark eden kar maskeli hırsız, balkondan atlayarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Gazetecilere konuşan ev sahibi M.C, hırsızın ayak seslerini duyunca uyandığını söyledi.Hırsızın, kendisinin uyandığını fark edince kaçmaya başladığını belirten M.C, "Onu salonda gördüm. Sonrasında polise haber verdim." dedi. M.C, bin 900 lirası ile iki küçük altınının çalındığını sözlerine ekledi.