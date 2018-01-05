'Evinizde büyü var, bozalım' deyip soydular!

'PARA VE ALTINLARI ÇORABA KOY, GETİR'

YENGESİ EVE UĞRADI, ONUN DA ALTINLARINI İSTEDİLER



DOLANDIRILDIKLARINI GEÇ ANLADILAR!

DOLANDIRICILARI SOKAKTA GÖRÜNCE...

AYNI YÖNTEMLE YAŞLI ÇİFTİ DE DOLANDIRMIŞLARI

Yusuf Cevahir

İstanbul Maltepe'de 29 Kasım'da Semiha Ç'nin kapısını çalan Altın M. (31) ve Yeşim G. (33), kendilerini komşuları olarak tanıtıp ev sahibi kadından bir bardak su istedi. Bu sırada şüpheliler, evde büyü olduğunu hissettiklerini ve büyüyü bozmak için Semiha Ç.'ye yardımcı olacaklarını söyleyerek eve girdi.Semiha Ç'den, büyüyü bozmak için evde bulunan para ve altınları bir çorabın içine koyarak getirmesini isteyen şüpheliler, ev sahibinin getirdiği 400 lira, 2 çeyrek altın, kolye ve yüzükleri dua okuyarak bir yastığın altına koyduklarını, büyünün 1 gün sonra bozulması için yastık altındaki para ve altınlara dokunulmaması gerektiğini söyledi.Bu sırada Semiha Ç'nin aynı apartmanda yaşayan yengesi Reyhan K.nın eve gelmesi üzerine şüpheli iki kadın, aynı şekilde Reyhan K.'nın da evinde büyü olduğunu hissettiklerini belirterek, evdeki kıymetli eşyaları getirmesini istedi. Reyhan K. da 6 bin lira, bilezik, kolye, yüzükleri bir çoraba koyarak kadınlara verdi.Dolandırıcı kadınlar, ev sahibinin yastık altında sandığı ziynet eşyaları ve paraları çaktırmadan alıp gitti.İki kadının evden ayrılmasının ardından dolandırıldıklarını anlayan Semiha Ç. ve Reyhan K. durumu polise bildirdi.Olayın ardından sokakta şüpheli iki kadınla karşılaşan Semiha Ç. ve Reyhan K. şüphelilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Semiha Ç. ve Reyhan K.'nın şikayetiyle şüpheli Altın M. ve Yeşim G'yi gözaltına aldı.Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.Şüphelilerin, emniyette, Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çift Nihat Ö. (73) ve Fadime Ö'yü (85) de aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, büyücülük suretiyle hırsızlık ve yalan beyanda bulunmak suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.