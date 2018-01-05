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'Evinizde büyü var, bozalım' deyip soydular!

İstanbul Ümraniye ve Maltepe'de, kendilerini 'komşuları' olarak tanıtıp 'büyü bozma' bahanesiyle evlerine girdikleri kişileri dolandırdıkları önü sürülen 2 kadın tutuklandı

05 Ocak 2018, Cuma 12:14
'Evinizde büyü var, bozalım' deyip soydular!
İstanbul Maltepe'de 29 Kasım'da Semiha Ç'nin kapısını çalan Altın M. (31) ve Yeşim G. (33), kendilerini komşuları olarak tanıtıp ev sahibi kadından bir bardak su istedi. Bu sırada şüpheliler, evde büyü olduğunu hissettiklerini ve büyüyü bozmak için Semiha Ç.'ye yardımcı olacaklarını söyleyerek eve girdi.
 

'PARA VE ALTINLARI ÇORABA KOY, GETİR'


Semiha Ç'den, büyüyü bozmak için evde bulunan para ve altınları bir çorabın içine koyarak getirmesini isteyen şüpheliler, ev sahibinin getirdiği 400 lira, 2 çeyrek altın, kolye ve yüzükleri dua okuyarak bir yastığın altına koyduklarını, büyünün 1 gün sonra bozulması için yastık altındaki para ve altınlara dokunulmaması gerektiğini söyledi.
 

YENGESİ EVE UĞRADI, ONUN DA ALTINLARINI İSTEDİLER


Bu sırada Semiha Ç'nin aynı apartmanda yaşayan yengesi Reyhan K.nın eve gelmesi üzerine şüpheli iki kadın, aynı şekilde Reyhan K.'nın da evinde büyü olduğunu hissettiklerini belirterek, evdeki kıymetli eşyaları getirmesini istedi. Reyhan K. da 6 bin lira, bilezik, kolye, yüzükleri bir çoraba koyarak kadınlara verdi.

Dolandırıcı kadınlar, ev sahibinin yastık altında sandığı ziynet eşyaları ve paraları çaktırmadan alıp gitti.


DOLANDIRILDIKLARINI GEÇ ANLADILAR!


İki kadının evden ayrılmasının ardından dolandırıldıklarını anlayan Semiha Ç. ve Reyhan K. durumu polise bildirdi.
 

DOLANDIRICILARI SOKAKTA GÖRÜNCE... 


Olayın ardından sokakta şüpheli iki kadınla karşılaşan Semiha Ç. ve Reyhan K. şüphelilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Semiha Ç. ve Reyhan K.'nın şikayetiyle şüpheli Altın M. ve Yeşim G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
 

AYNI YÖNTEMLE YAŞLI ÇİFTİ DE DOLANDIRMIŞLARI


Şüphelilerin, emniyette, Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çift Nihat Ö. (73) ve Fadime Ö'yü (85) de aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, büyücülük suretiyle hırsızlık ve yalan beyanda bulunmak suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA

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