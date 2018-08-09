Evinizde yeşil ve tonlarının rahatlatan etkisine yer açın

Ev dekorasyonuna doğanın arındırıcı etkisini yansıtan ve mekana derinlik katan yeşil tonları; yatıştıran, güven ve huzur veren bir renk olarak mekanlarda denge sağlıyor. Her mekana tazelik ve canlılık katan bu renge yaşam alanlarınızda daha fazla yer vererek, şehir hayatının olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz. Her bütçeye uygun ve rahatlığı ön planda tutan mobilyalardan oluşan koleksiyonları ve ev aksesuarlarıyla Buka, yeşil ve tonları için sayısız alternatif sunuyor.

EVLERDE BİR UĞURBÖCEĞİ

Uğurböceğinin kanatlarından esinlenerek tasarlanan ve kullanıcısını geçmişteki güzel anılara götüren Beetle koltuk, yeşilin farklı tonlarındaki seçenekleriyle evinizin havasını değiştirmeye aday. Şık ve sevimli tasarımının yanı sıra dayanıklı oturum sağlayan kaliteli bir sünger yapısına sahip Beetle, değiştirilebilir kılıflarıyla da orta sert bir oturum konforu sunuyor. Beetle koltuğu, krem, beyaz, bej gibi renklerle kombinleyerek ortamın enerjisini dengeleyebilirsiniz.

AKSESUARLARLA DENGELEYİN

Buka; yeşil konseptine uygun olarak özgün, modüler, inovatif ve özelleştirilebilir mobilyalarının yanı sıra bu rengi dengeleyeceğiniz aksesuarlar için de birçok seçenek sunuyor. Vintage ama bir yandan da modernizmden vazgeçemeyenler için patchwork halılardan, mumluk ve yastıklara kadar dekorasyonunuzda kullanacağınız aksesuarlar, dekorasyonunuzu tamamlamanıza yardımcı olacak. Yeşil yapraklı ve çiçekli desenlerinden oluşan birbirinden şık koltuk kırlent alternatifleriyle dekorasyonunuza canlılık katabilirsiniz.