Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig 19. hafta
karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor’u
konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor,
1-0 galip gelmeyi başardı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta konuk ekip Sivasspor
birçok net gol fırsatından yararlanamadı. İkinci yarıda iki takım da tempolu bir futbol sergilerken 77. dakikada Yeni Malatyaspor’un kazandığı penaltıyı Adem Büyük gole çevirdi.
ROBİNHO İLK KEZ
Mücadelenin 74. dakikasında Sivasspor
’un yeni transferi Robinho
oyuna girerken yıldız futbolcu etkili olamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor
1-0’lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 26 yaptı. Sivasspor
ise 27 puanda kaldı.
Sivasspor
gelecek hafta sahasında Galatasaray’ı
ağırlarken Evkur Yeni Malatyaspor
deplasmanda Antalyaspor
ile mücadele edecek.
Erdinç Şahin