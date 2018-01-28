Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor

ROBİNHO İLK KEZ

Erdinç Şahin

karşılaşmasındakonuk eden1-0 galip gelmeyi başardı.İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta konuk ekipbirçok net gol fırsatından yararlanamadı. İkinci yarıda iki takım da tempolu bir futbol sergilerken 77. dakikada Yeni Malatyaspor’un kazandığı penaltıyı Adem Büyük gole çevirdi.Mücadelenin 74. dakikasında’un yeni transferioyuna girerken yıldız futbolcu etkili olamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca1-0’lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 26 yaptı.ise 27 puanda kaldı.gelecek hafta sahasındaağırlarkendeplasmandaile mücadele edecek.