Evkur Yeni Malatyaspor 3 teknik adamın değiştirilmesine etki etti

KARABÜKSPOR, GALATASARAY VE KONYASPOR

Erdinç Şahin

'de geride kalan 24 hafta itibariyle 34 puan toplayan, 3 takımın teknik adam değişikliğinde önemli rol oynadı.ile başlayan, 7. hafta itibariyle Erol Bulut ile anlaşan Malatya temsilcisi genç teknik adamla dikkat çeken bir performansa imza attı.Özellikle şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlar karşısında sürpriz sonuçlar alan sarı kırmızılılar, 24. hafta itibariyle 34 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.Evkur Yeni Malatyaspor'un bu sezonki en dikkat çeken özelliği ise mağlup ettiği 3 takımı da teknik adam değişikliğine itmesi oldu.Sarı kırmızılıların sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı ve 4-2 yendiği Kardemirtakımı, müsabakanın ardından Erkan Sözeri ile yollarını ayırarak,ile anlaşmıştı.Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik adam değişikliğine ittiği bir diğer takım ise Galatasaray oldu. İlk yarının 16. haftasında karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, bu sonuçla İgor Tudor'un gönderilmesine, yerine ise Fatih Terim'in getirilmesine etki etmişti.Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybeden Atiker Konyaspor maçın ardından Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. Konya ekibi, Özdilek'in yerine Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.Doğu temsilcisi, bu hafta da aldığı sonuçlarla ligde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak.Sarı-lacivertlilerde alınacak kötü bir sonuç sonrası radikal değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.