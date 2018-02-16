Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu

"ZORLU BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Erdinç Şahin

13.30'da deplasmanda karşı karşıya geleceğimaçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.Öğleden sonra’nde taktik ağırlıklı bir antrenman yapan sarı-kırmızılılarda, golcü futbolcude takımla birlikte çalıştı. Faslı futbolcununkafilesine dahil edileceği ve zorlu maçta tek devre görev verileceği bildirildi.Malatya temsilcisiyarın sabahgidecek ve müsabakanın son çalışmasını burada yapacak.Bursaspor maçının Malatya’daki son antrenmanı öncesi İHA’ya değerlendirmelerde bulunan, zorlu bir maçtan puan alıp dönmek olduğunu ifade ederek, "Bursaspor ile zorlu bir maça çıkacağız. İki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bizde tek eksik Khalid. Onu da Bursa’ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz. Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım bizim maçımızda günlerinde olmazlar. Tabi biz de özellikle bu tür maçlarda rakiplerimize zorluklar yaşatan bir takımız. Oraya en az 1 puan için gidiyoruz" dedi.