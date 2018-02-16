Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü 13.30'da deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Öğleden sonra Nurettin Soykan Tesisleri’nde taktik ağırlıklı bir antrenman yapan sarı-kırmızılılarda, golcü futbolcu Khalid Boutaib de takımla birlikte çalıştı. Faslı futbolcunun Bursaspor kafilesine dahil edileceği ve zorlu maçta tek devre görev verileceği bildirildi.
 

"ZORLU BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"


Malatya temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor yarın sabah Bursa’ya gidecek ve müsabakanın son çalışmasını burada yapacak.

Bursaspor maçının Malatya’daki son antrenmanı öncesi İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir maçtan puan alıp dönmek olduğunu ifade ederek, "Bursaspor ile zorlu bir maça çıkacağız. İki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Bizde tek eksik Khalid. Onu da Bursa’ya götüreceğiz. Eğer maç istediğimiz gibi giderse tek devre oynatmayı planlıyoruz. Yeni oyuncumuz Gilberto fizik olarak sahada uzun süre kalacak durumda değil. O yüzden iki futbolcumuzu değişmeli kullanabiliriz. Bursaspor güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir ekip. Umarım bizim maçımızda günlerinde olmazlar. Tabi biz de özellikle bu tür maçlarda rakiplerimize zorluklar yaşatan bir takımız. Oraya en az 1 puan için gidiyoruz" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!

Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!
Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması
Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...
Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...

Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...
Portekiz'de Ali Koç sesleri

Portekiz'de Ali Koç sesleri
Federer zirveye çok yakın

Federer zirveye çok yakın
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!
Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti

Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti
Emmanuel Emenike yine saç baş yoldurttu

Emmanuel Emenike yine saç baş yoldurttu
Tarihi transfer, fiyasko çıktı! Fenerbahçe...

Tarihi transfer, fiyasko çıktı! Fenerbahçe...
Zinedine Zidane hakkında şok iddia!

Zinedine Zidane hakkında şok iddia!