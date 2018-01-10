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Evkur Yeni Malatyaspor'da transferi sıkıntısı

Transferin suskun takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden çıkardığı yabancı oyuncularını takımdan gönderemediği için yabancı transferi yapamadığı ifade ediliyor. 

Evkur Yeni Malatyaspor'da transferi sıkıntısı
Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Sarı-Kırmızılılarda yabancı oyuncuları gönderememe krizi baş gösterdi.

Sezon başında yüksek rakamlara transfer ettiği Nacer Barazite, Sadio Diallo, Fabıan Farnolle ve Issiar Dia’dan beklediği verimi alamayan yönetim, bonservis sorunu nedeniyle bu oyuncularla yollarını ayırma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Devre arası transferini bu oyunculara göre şekillendirmeyi planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, şu ana kadar yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ifade ediliyor. Transferde 2 yabancı futbolcuyla anlaşmasına rağmen kadroda yer açamadığı için bu oyuncuları takıma dahil edemediği öğrenilen sarı-kırmızılı yönetimin, farklı bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden çıkardığı yabancı futbolcuların ilk yarı performansı ise şöyle:

Fabian Farnolle lig müsabakasında 2 kez, kupada ise 4 kez kaleyi korudu. 
Nacer Barazite ligde 12 kez, kupada ise kez forma giyerken, 1 gol kaydetti. 
Sadio Diallo, lig müsabakasında 6 kez, kupada ise 3 kez forma giydi. 
Issiar Dia, lig müsabakasında 10 kez, kupada ise 3 kez forma giydi.


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