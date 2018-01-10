Evkur Yeni Malatyaspor'da transferi sıkıntısı

Erdinç Şahin

’in ikinci yarısınahazırlanan Sarı-Kırmızılılarda yabancı oyuncuları gönderememe krizi baş gösterdi.Sezon başında yüksek rakamlara transfer ettiğibeklediği verimi alamayan yönetim, bonservis sorunu nedeniyle bu oyuncularla yollarını ayırma konusunda sıkıntı yaşıyor.Devre arası transferini bu oyunculara göre şekillendirmeyi planlayanyönetiminin, şu ana kadar yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ifade ediliyor. Transferde 2 yabancı futbolcuyla anlaşmasına rağmen kadroda yer açamadığı için bu oyuncuları takıma dahil edemediği öğrenilen sarı-kırmızılı yönetimin, farklı bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor.Fabian Farnolle lig müsabakasında 2 kez, kupada ise 4 kez kaleyi korudu.Nacer Barazite ligde 12 kez, kupada ise kez forma giyerken, 1 gol kaydetti.Sadio Diallo, lig müsabakasında 6 kez, kupada ise 3 kez forma giydi.Issiar Dia, lig müsabakasında 10 kez, kupada ise 3 kez forma giydi.